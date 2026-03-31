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DESMIT, Beatriz Yolanda
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ DESMIT, Beatriz Yolanda q.e.p.d., falleció el 28-3-2026. - Querida mamá, abuela, bisabuela, tía, prima, suegra, amiga y maestra. Todos te despedimos con mucho amor y una profunda tristeza. Te agradecemos por la gran familia que formaste junto a tu amado Samuel Herrera Caballero. Vamos a extrañarte, pero siempre te recordaremos con un profundo amor y una linda sonrisa. Gracias por todo lo que nos enseñaste y por tu noble corazón. Tus seres queridos te amaremos por siempre. - LAZARO COSTA, 4812-8040.
Aviso publicado en la edición impresa
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