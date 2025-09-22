SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† DEVOTO, Adriana María. - Margui y Diego González Casartelli, sus hijos, Daisy e Ignacio Masllorens, Diego, María y Carlos Cernadas, Belén y Gonzalo Haun, Fátima, Agustín y Nati Borello y nietos, despiden a la querida Adru, agradeciendo todo lo compartido, acompañando a nuestros sobrinos con mucho cariño.

† DEVOTO, Adriana María. - María y Freddy Nicholson, sus hijos Mariu y Christian Cavanagh, Caro y Martín Otero Monsegur, Hna. Clara de la OSB, Fede y Titi Sobanski, Fran y Cote Bonavia y sus nietos despiden a la queridísima Adriana y abrazan a todos sus hijos y nietos con mucho cariño. Los queremos mucho.

† DEVOTO, Adriana María. - Delia Garat de Devoto, los hijos Devoto Gaona: Stella Devoto de Fornieles, Mónica Devoto de Pini, Verónica y Taio Novilo Astrada, Silvina y Miguel Lagos Mármol, Cecilia y Javier Elizalde, Miguel y Celia Soares Gache, Margui y Diego González Casartelli, Clara Devoto Garat y Floro Beccar Varela (as.), los hijos Mackinnon Garat, Juan y Paula Elizalde, Fernando, Luisa y Nacho Bosch, nietos y sobrinos participamos que nuestra querida Adriana ha ido al encuentro de Jesús y María que tanto inspiraron su vida. Rezamos junto a ella. Que en paz descanse.

† DEVOTO, Adriana María, q.e.p.d., falleció el 21-9-2025. - Mónica y Rodolfo Virasoro, hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento, sabiendo que ya está en el cielo, un lugar privilegiado.

† DEVOTO, Adriana María. - María Houssay con mucha tristeza despide a Adriana y acompaña a Juan, sus hijos y Margui Devoto, su hermana.

† DEVOTO, Adriana María, q.e.p.d., falleció el 21-9-2025. - El directorio y la comisión directiva del Olivos Golf Club y sus vecinos del Olivos Golf Country Club lamentan profundamente su pérdida y acompañan a su familia en tan doloroso momento, rogando oraciones en su memoria.

† DEVOTO, Adriana María, q.e.p.d. - Juan Nicholson, sus hijos, hijos políticos y nietos despiden a Aina con mucha tristeza y cariño.

† DEVOTO, Adriana María, q.e.p.d. - Juan Nicholson y Fabiana De Ridder despiden a Adriana con mucha tristeza y cariño.

