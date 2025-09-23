DEVOTO, Adriana María
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† DEVOTO, Adriana María. - Santiago y Clemencia Nicholson (as.) y sus hijos Santiago y Natalia, Clemencia y Tomás, Delfina y Matías, Lucrecia, Pedro y Rocío, Matías, Juana y Olivia despiden a la queridísima Adriana y acompañan con mucho cariño a todos sus hijos, yernos y nueras.
† DEVOTO, Adriana María, q.e.p.d. - Margarita y Luis Freixas despiden a Adriana y acompañan con cariño y oraciones a Stella y a toda la familia Devoto.
† DEVOTO, Adriana María, q.e.p.d. - Guillo Fornieles y Alejandra Calvo (as.) despiden a Adriana y acompañan con mucho cariño a Stella, Mónica, Verónica, Silvina, Cecilia, Miguel, Margui y a toda su gran familia, pidiendo oraciones en su memoria.
† DEVOTO, Adriana María. - María y Luis Palma Cané y sus hijos Santiago y Carolina Protti y Pepe y Agustina despiden con mucha tristeza a la querida Adriana y acompañan a sus hijos con gran cariño.
