LA NACION

DEVOTO, Adriana María

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DEVOTO, Adriana María. - Santiago y Clemencia Nicholson (as.) y sus hijos Santiago y Natalia, Clemencia y Tomás, Delfina y Matías, Lucrecia, Pedro y Rocío, Matías, Juana y Olivia despiden a la queridísima Adriana y acompañan con mucho cariño a todos sus hijos, yernos y nueras.

DEVOTO, Adriana María, q.e.p.d. - Margarita y Luis Freixas despiden a Adriana y acompañan con cariño y oraciones a Stella y a toda la familia Devoto.

DEVOTO, Adriana María, q.e.p.d. - Guillo Fornieles y Alejandra Calvo (as.) despiden a Adriana y acompañan con mucho cariño a Stella, Mónica, Verónica, Silvina, Cecilia, Miguel, Margui y a toda su gran familia, pidiendo oraciones en su memoria.

DEVOTO, Adriana María. - María y Luis Palma Cané y sus hijos Santiago y Carolina Protti y Pepe y Agustina despiden con mucha tristeza a la querida Adriana y acompañan a sus hijos con gran cariño.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Apple ya tiene un dolor de cabeza con el iPhone 17
    1

    Scratch Gate: Apple ya tiene un dolor de cabeza con el iPhone 17

  2. Christian Horner dejó oficialmente el equipo Red Bull de Fórmula 1 tras un acuerdo millonario
    2

    Christian Horner dejó oficialmente el equipo Red Bull de Fórmula 1 tras un acuerdo millonario

  3. Cuál es el costo fiscal de la medida y el pedido de los economistas al Gobierno
    3

    Retenciones cero: cuál es el costo fiscal de la medida y el pedido de los economistas al Gobierno

  4. “Desfachatez disfrazada de indignado asombro”: la dura definición del fiscal sobre Cristian Graf
    4

    “Desfachatez disfrazada de indignado asombro”: la dura definición del fiscal sobre Cristian Graf

Cargando banners ...