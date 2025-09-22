DEVOTO, Adriana
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† DEVOTO, Adriana, q.e.p.d. - Marya Nicholson y sus hijos Tiso y Ceci y Madeleine y Jason la despiden con mucha tristeza y acompañan a los chicos con amor.
† DEVOTO, Adriana, q.e.p.d. - Malena Oneto Gaona de Perkins, hijos y nietos acompañan a sus hijos y sus primos Devoto Gaona con cariño, y ofrecen oraciones por el descanso de su alma y consuelo de su familia.
† DEVOTO, Adriana, q.e.p.d. - PAC, Providencia Asociación Civil, y el Hogar San José te despiden con inmensa gratitud. Tu amor inconmensurable estará grabado en nuestros corazones y en el de los niños del hogar.
† DEVOTO, Adriana. - Marcela Richini de Monteverde y familia acompañan a los Nicholson con inmenso cariño.
† DEVOTO, Adriana. - Federico Piqué, Adriana Ramos Mejía, sus hijos Fede y Agus, Max, Nico y Luly, su ahijada Marina y Manu, Joaco y Santi y Celi la despiden con inmenso cariño.
† DEVOTO, Adriana, q.e.p.d. - Gustavo Carreras y sus hijos Sebastián, Pati y Sol despiden a Adriana con mucho cariño, acompañan a toda su familia en este momento tan triste y ruegan una oración en su memoria.
