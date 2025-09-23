DEVOTO, Adriana
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† DEVOTO, Adriana, q.e.p.d. - Hoy nos toca despedirte, celebrando tu vida. Agradecemos tantos años de amistad, atesorando gratísimos recuerdos compartidos. Te llevamos en el corazón, tus amigas Las Mosqueteras: Margarin, María, Malala, Marcela, Teresa, Ana Inés, Celia, Mercedes y Ana.
† DEVOTO, Adriana, q.e.p.d. - Dolores Estrada, sus hijos Cetrá: Nicanor y Sofía Oris de Roa, Eugenia y José María Padilla, Santiago y Okcana Shelokova, Dolores y Mateo Nicholson y sus nietos despiden a la querida Adriana y piden una oración por su alma.
† DEVOTO, Adriana, q.e.p.d. - Federico Braun y María Freixas acompañan a toda su familia con mucho cariño en este triste momento.
† DEVOTO, Adriana, q.e.p.d. - Patricia Diehl de Cadiou, María D. de Palma Cané, María M. de Nicholson y Victoria S. de Segura despedimos a nuestra queridísima amiga Adriana con un inmenso y profundo cariño.
