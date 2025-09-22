1
DEVOTO DE NICHOLSON, Adriana
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† DEVOTO de NICHOLSON, Adriana, q.e.p.d. - Despedimos a Adriana y rezamos por Vero y las Devoto y los Nicholson. Con cariño, Crisa y Cachorro Lago y familia.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Maxi López llegó a la Argentina para participar en MasterChef y se reencontró con sus hijos
- 3
Gran Premio de Azerbaiyán: ratificaciones, decepciones, chispazos y alegrías que se vieron en las calles de Bakú
- 4
Franco Colapinto terminó 19° en el Gran Premio de Azerbaiyán: el veredicto de otra carrera accidentada