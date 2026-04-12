DEVOTO, Delia Enriqueta,
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ DEVOTO de LEZICA, Delia Enriqueta, q.e.p.d., falleció el 10-4-2026. - Sus hijos Enriqueta E. Lezica y Javier Marton y sus nietos Juan Marton Lezica y Olivia Marton Lezica participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán velados el 12-4-2026 a partir de las 9.30 hs. en el cementerio Parque Memorial y el responso se oficiará en la capilla a las 11.30.
✝ DEVOTO de LEZICA, Delia Enriqueta, (Piru), q.e.p.d., falleció el 10-4-2026. - Se hizo querer siempre por todos. Fue ejemplo de bondad, generosidad y amor incondicional. La vamos a recordar siempre con mucho cariño. Sus sobrinos José María Oribe y Lucila Obligado (as.) y sus sobrinos nietos Celina y Matías, Pablo y Denise, Ángeles y Juan Bautista, Manuel y María.
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