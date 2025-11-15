1
DI TOMASO, Eduardo
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
DI TOMASO, Eduardo, q.e.p.d. - El equipo de Área 60 lamenta profundamente el fallecimiento de Eduardo Di Tomaso padre y acompaña a su querido compañero, Eduardo Ariel Di Tomaso y a su familia en este momento tan doloroso. Sabemos que las palabras no pueden aliviar el dolor de una pérdida tan grande, pero queremos que sientan nuestro apoyo y cercanía en estos momentos tan difíciles.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Los denunciantes del “safari humano” para disparar a personas en Sarajevo: “Tenemos la esperanza de identificar a algunos responsables”
- 3
“¿Afuera está todo tranquilo?”: los secretos de la banda que robaba casas con una ayuda especial
- 4
Johnny Depp salió a divertirse por la noche porteña: asado, vino, música y amigos