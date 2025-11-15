SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DI TOMASO, Eduardo, q.e.p.d. - El equipo de Área 60 lamenta profundamente el fallecimiento de Eduardo Di Tomaso padre y acompaña a su querido compañero, Eduardo Ariel Di Tomaso y a su familia en este momento tan doloroso. Sabemos que las palabras no pueden aliviar el dolor de una pérdida tan grande, pero queremos que sientan nuestro apoyo y cercanía en estos momentos tan difíciles.

