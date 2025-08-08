1
DIAZ, Lilian De
1 minuto de lectura
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† DIAZ, Lilian de, q.e.p.d. - Susana Alvarez la despide con dolor y acompaña a sus hijos con cariño, rogando una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
