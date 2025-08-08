1
DIAZ, Lilian Monti De
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† DIAZ, Lilian Monti de, falleció el 6-8-2025. - Mami querida, tus hijos Ale, Clapi, Gaby y Loli, tus hijos políticos, tus nietos y bisnietos y tu querida hermana Cristi te despedimos con profundo dolor, dando gracias por todo el amor que nos diste. Tu recuerdo, junto al de papá, vivirá por siempre en nuestros corazones. Descansa en paz.
† DIAZ, Lilian Monti de, q.e.p.d., 6-8-2025. - Confiamos en que tu mami ya está en paz, envuelta en luz, junto al amor de tu papi. Gaby, querida, tus amigas del grupo Lanín: Caro, Abril, Gabi, Maricel, Mary y Fer queremos que sientas que estamos con vos, muy cerca, abrazándote fuerte.
