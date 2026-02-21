SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DIAZ, Rodolfo Alejandro, Dr., q.e.p.d., 20-2-2026. - Los equipos de la vicepresidencia de Asuntos Legales y de la vicepresidencia de Legal Compliance de Pan American Energy participan con pesar su fallecimiento, acompañan a sus familiares en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

✝ DIAZ, Rodolfo Alejandro, q.e.p.d., 20-2-2026. - Brisa Servicios y Gestión S.A. participa con profundo dolor su fallecimiento.

DÍAZ, Rodolfo Alejandro, q.e.p.d. - Santiago Chaher, María José Reynals, y sus hijos Emilia y Juan lo despiden con inmenso dolor y acompañan a Juan Cruz, María Gracia, Abril y Ángeles en este triste momento.

DÍAZ, Rodolfo Alejandro, q.e.p.d. - El equipo de Cefeidas Group participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su hijo Juan Cruz Díaz junto con su esposa y familia en este difícil momento.

