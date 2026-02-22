SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DIAZ, Rodolfo Alejandro, q.e.p.d., falleció el 20-2-2026. - Su hijo Juan Cruz; su nuera María Gracia; sus nietas Abril y Ángeles; su hermana Alicia y toda su familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

✝ DIAZ, Rodolfo Alejandro, q.e.p.d. - El personal de la escribanía Pérez Soto – Monetta ruega una oración en su memoria.

✝ DIAZ, Rodolfo Alejandro (Chango), q.e.p.d., falleció el 20-2-2026. - María José Bermúdez de Noguera y Felipe Noguera participan con muchísimo dolor el fallecimiento de su amigo Chango. Lo vamos a extrañar.

✝ DIAZ, Rodolfo Alejandro, q.e.p.d., falleció el 20-2-2026. - El Rotary Club de Buenos Aires, su junta directiva y el Areópago Rotario, consejo de ex presidentes, participan con profundo pesar el fallecimiento de su apreciado consocio y distinguido amigo. Ruegan una oración en su memoria.

✝ DIAZ, Rodolfo Alejandro, q.e.p.d. - María Cristina Pérez Soto y Pablo Andrés Monetta lo despiden con profundo dolor, acompañan a su hijo y ruegan una oración en su memoria.

✝ DIAZ, Rodolfo Alejandro q.e.p.d., 20-2-2026. - Bridas Energy participa con pesar su fallecimiento, acompaña a sus familiares en este triste momento y ruega una oración en su memoria.

✝ DIAZ, Rodolfo Alejandro. - Marita Carballo despide con profundo dolor a su entrañable amigo Chango Díaz. Acompaña con mucho cariño a Juan Cruz y familia en este tristísimo momento y ruega una oración en su memoria.

✝ DÍAZ, Rodolfo Alejandro. - Mario Terzano despide al amigo con dolor y admiración. Acompaña a Juan Cruz y Ma Gracia y ruega oraciones en su memoria.

✝ DÍAZ, Rodolfo Alejandro. - Carmen y Enrique Zuleta Puceiro despiden con dolor a un amigo de siempre y abrazan fuerte a su familia.

✝ DÍAZ, Rodolfo Alejandro, Dr., falleció el 20-2-2026. - La Procuración del Tesoro de la Nación participa con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Rodolfo Diaz, ex procurador del Tesoro, y acompaña a su familia con afecto.

✝ DÍAZ, Rodolfo Alejandro, Dr., q.e.p.d. - Los miembros de la Asociación Argentina de Derecho Comparado participan con pesar el fallecimiento de su consocio, hombre probo y gran jurista; acompañan a su hijo Juan Cruz y su familia en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

✝ DÍAZ, Rodolfo Alejandro, Dr., q.e.p.d. - Ricardo E. Lagorio y Alejandra Rodríguez Galán, participan con tristeza su fallecimiento y acompañan con cariño a Juan Cruz y familia.

✝ DÍAZ, Rodolfo Alejandro, q.e.p.d., 20-2-2026. - La Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas participa con hondo pesar el fallecimiento de quien, con dedicación, generosidad y sabiduría, fortaleció el crecimiento institucional. Un hombre de diálogo, conciliaciones y acuerdos. Acompaña a su familia en este momento de profundo dolor, elevando una oración por su eterno descanso.

✝ DÍAZ, Rodolfo Alejandro, q.e.p.d. - El comité ejecutivo y los colaboradores de Pan American Energy participan con pesar su fallecimiento, acompañan a su hijo Juan Cruz y a su familia en este momento de dolor y ruegan una oración en su memoria.

✝ DÍAZ, Rodolfo Alejandro, q.e.p.d. - Marcos y Nunzia Bulgheroni lamentan con gran pesar su fallecimiento, acompañan a su hijo Juan Cruz y a su familia en este triste momento y ruegan una oración por su eterno descanso.

✝ DÍAZ, Rodolfo Alejandro, q.e.p.d. - Con mucho dolor participamos el fallecimiento del Dr. Rodolfo Díaz. Carlos Axel Augspach y familia.

