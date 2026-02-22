SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DÍAZ, Rodolfo, Dr, q.e.p.d., falleció el 20-2-2026. - María y Santiago Corcuera participan con muchísimo pesar el fallecimiento de un gran amigo y hombre cabal, acompañando a su familia en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

✝ DÍAZ, Rodolfo. - Alberto San Miguel y Dolores de la Bouillerie de San Miguel lo despiden con mucha pena y acompañan a la familia con sus oraciones.

✝ DÍAZ, Rodolfo q.e.p.d. - Carlos Lelio, Enrique Strega, Horacio Martínez, Carlos Aldao Zapiola, Juan Cornejo, Juan Jose Etala y Carlos Echezarreta despiden al Chango Díaz, el amigo quien fuera referente de su generación, como intelectual, académico, político y hombre público, manteniendo sin exclusiones su pensamiento y su inestimable condición de escuchar y ser escuchado siempre con su mayor cordialidad. Acompañamos a su familia.

✝ DÍAZ, Rodolfo, q.e.p.d. - Adrián F. Pérès (a) despide con tristeza al destacado colega y amigo, acompañando a su familia con mucho afecto.

✝ DÍAZ, Rodolfo, q.e.p.d., falleció el 20-2-2026. - Los miembros de la Comisión Ejecutiva de ICANA , Instituto Cultural Argentino Norteamericano, y los Eisenhower Fellows de Argentina participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido y entrañable amigo Rodolfo Chango Díaz y acompañan a su familia en este doloroso momento, rogando una oración en su memoria.

✝ DÍAZ, Rodolfo A. q.e.p.d. - La muerte de Rodolfo A. Dìaz constituye una pérdida invaluable para sus seres queridos, sus amigos de un universo diverso, el mundo académico del derecho y para la empresa Pan American Energy, a la que aportó apoyo y sabiduría durante largos y fieles años. Entre su extensa hoja de vida cabe señalar su perfil político y condigna pertenencia al Partido Nacional Justicialista, puesta en evidencia con su activa participación como convencional constituyente, ministro de trabajo y procurador del Tesoro, durante la presidencia del Dr. Carlos Menem. Nuestro lamento será largo, acompañamos en su dolor a su esposa e hijo. León Carlos Arslanian.

