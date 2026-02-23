DÍAZ, Rodolfo,
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ DÍAZ, Rodolfo, q.e.p.d. - Néstor Landoni y el Directorio de Consultores del Plata acompañan a la familia en este tan difícil momento. Oraremos por su descanso eterno.
✝ DÍAZ, Rodolfo, q.e.p.d. - Gonzalo Fratini Lagos participa con profundo pesar y gran afecto su fallecimiento y acompaña a su hijo Juan Cruz y familia en este triste momento.
