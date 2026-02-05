SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DIEZ DE TEJADA, Alfonso, q.e.p.d. - Sus cuñados Delfina y Pedro Cossio y sus hijas Carolina, Inés, Paula y Delfina, yernos, nietos y bisnietos lo despiden con enorme pena.

✝ DIEZ DE TEJADA, Alfonso, conde del castillo de Tajo, q.e.p.d. - Las Delicias Recoleta Club SRL lo despide con mucho cariño y ruega una oración por su memoria.

✝ DIEZ DE TEJADA, Alfonso, conde del castillo de Tajo, q.e.p.d. - Diego y Dolores Sánchez Granel participan su fallecimiento y acompañan con cariño a Sole Diez de Tejada en este triste momento.

✝ DIEZ DE TEJADA, Alfonso, conde del castillo de Tajo, q.e.p.d. - El directorio de Man Agro SA y todo su equipo participan su fallecimiento y acompañan a Soledad, Alfonso (h.), Mariana Diez de Tejada y al personal de la Estancia San Ana en este triste momento.

✝ DIEZ DE TEJADA, Alfonso, conde del castillo de Tajo, q.e.p.d. - Adolfo Laborde, Juana Seré de Laborde, sus hijos Adolfo J., Juana M. y Francisca participan su fallecimiento y acompañan a su familia con sus oraciones.

✝ DIEZ DE TEJADA, Alfonso, q.e.p.d. - La comisión directiva de la Sociedad Rural Argentina participa con pesar el fallecimiento del padre de la directora del distrito 6 Soledad Diez de Tejada Cossio y ruega una oración en su memoria.

