DIEZ DE TEJADA, Alfonso

DIEZ DE TEJADA, Alfonso, conde del castillo de Tajo, q.e.p.d. - Acompañamos con mucho cariño y oraciones a sus hijos Mariana, Soledad y Alfonso, nietos y bisnietos en estos momentos de dolor. Ricardo y Valeria Grüneisen y familia.

DIEZ de TEJADA, Alfonso, q.e.p.d. - Luis María Aguirre y María Teresa Solsona Flores de Aguirre participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

