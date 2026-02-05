LA NACION

DIEZ DE TEJADA ARIJÓN, Alfonso

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DIEZ DE TEJADA ARIJÓN, Alfonso, conde del castillo de Tajo q.e.p.d. - Sus hijos Mariana y Santiago Díaz de Cespedes, sus nietos Teodelina, Agustina y Tatun participan con mucho dolor su fallecimiento y piden una oración para Tata en su memoria.

DIEZ DE TEJADA ARIJÓN, Alfonso, conde del castillo de Tajo q.e.p.d. - Su hija Soledad, sus nietos Marcos, Maureen, Eileen y Benjamín Rooney despiden a Tata con inmenso dolor y lo van a extrañar infinitamente, honrando su memoria siempre.

DIEZ DE TEJADA ARIJÓN, Alfonso, conde del castillo de Tajo q.e.p.d. - Su hijo Alfonso y Candela, sus nietos Alfonso y Eve, Rochi y Manu, Juan, Lucas, Francisco y bisnietos despiden a Tata con dolor y piden una oración en su memoria.

DIEZ DE TEJADA ARIJÓN, Alfonso, conde del Castillo de Tajo, caballero de Honor y Devoción de la Soberana Orden de Malta. - La embajadora de la Soberana Orden de Malta, María Podestá, despide con tristeza al querido y admirado Alfonso y acompaña con cariño y oraciones a sus hijos.

DIEZ DE TEJADA ARIJÓN, Alfonso, conde del castillo de Tajo q.e.p.d. - El personal de la Estancia Santa Ana, Estancia La Milagrosa y sus fieles colaboradoras Gloria Villaverde, Rosana Segovia y Cristina Cabral participan el fallecimiento de Don Alfonso y ruegan una oración en su memoria.

DIEZ DE TEJADA ARIJÓN, Alfonso, q.e.p.d. - El Círculo de Armas participa con dolor el fallecimiento de su socio y pide oraciones en su memoria.

