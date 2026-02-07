LA NACION

DIEZ DE TEJADA ARIJÓN, Alfonso,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DIEZ DE TEJADA ARIJÓN, Alfonso, q.e.p.d. - Sus amigos del Círculo de Armas, Joaquín Álvarez de Toledo, Luis María Aguirre, Ubaldo Aguirre, Cosme M. Beccar Varela, Néstor J. Belgrano, Gerardo Cartellone, Daniel Charles, Pedro J. Dávila, Juan F. de Álzaga, Sergio Eloy Domínguez, Javier d¨Ornellas, Sergio E. Etchart, Juan Eduardo Fleming, José Enrique García Enciso, Ignacio Gómez Álzaga, Alejandro J. Kenny, Luis F. Kenny, Alejandro Lanusse, Marcelo Loprete, Jorge Maiz Casas, Enrique S. Mantilla, Alejandro Massot (h.), Miguel Maxwell, Agustín A. Monteverde, Juan José Naón, Jorge Otamendi, Eduardo Padilla Quirno (a.), Guillermo J. Pando, Luis Fernando Posse, Adalberto Rodríguez Giavarini, Julio Sánchez Sorondo, Matías G. Sánchez Sorondo, Raúl C. Sanguinetti, Octavio Schindler, Domingo Segura, Alfonso Trigo, Mario F. Vigo Leguizamón, Enrique Wilson-Rae y Diego C. T. Yofre participan con tristeza su fallecimiento y piden oraciones en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. En el Ministerio de Defensa afirman que la deuda de IOSFA la pagará el Estado
    1

    Un pasivo de $200.000 millones: en el Ministerio de Defensa afirman que la deuda de IOSFA la pagará el Estado

  2. Las mejores series y películas para disfrutar este fin de semana del 7 y 8 de febrero
    2

    Qué ver en Netflix: las mejores series y películas para disfrutar este fin de semana del 7 y 8 de febrero

  3. Rosa Rodríguez: su larga preparación para Pasapalabra y el sueño que la une a la Argentina
    3

    Rosa Rodríguez: su larga preparación para el histórico triunfo en Pasapalabra España y el sueño que la une a la Argentina

  4. Más empleo informal, menos controles y la invitación a un país sin regulaciones
    4

    La reforma laboral de laboratorio que no dio por ahora resultado