DIEZ DE TEJADA ARIJÓN, Alfonso,
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ DIEZ DE TEJADA ARIJÓN, Alfonso, q.e.p.d. - Sus amigos del Círculo de Armas, Joaquín Álvarez de Toledo, Luis María Aguirre, Ubaldo Aguirre, Cosme M. Beccar Varela, Néstor J. Belgrano, Gerardo Cartellone, Daniel Charles, Pedro J. Dávila, Juan F. de Álzaga, Sergio Eloy Domínguez, Javier d¨Ornellas, Sergio E. Etchart, Juan Eduardo Fleming, José Enrique García Enciso, Ignacio Gómez Álzaga, Alejandro J. Kenny, Luis F. Kenny, Alejandro Lanusse, Marcelo Loprete, Jorge Maiz Casas, Enrique S. Mantilla, Alejandro Massot (h.), Miguel Maxwell, Agustín A. Monteverde, Juan José Naón, Jorge Otamendi, Eduardo Padilla Quirno (a.), Guillermo J. Pando, Luis Fernando Posse, Adalberto Rodríguez Giavarini, Julio Sánchez Sorondo, Matías G. Sánchez Sorondo, Raúl C. Sanguinetti, Octavio Schindler, Domingo Segura, Alfonso Trigo, Mario F. Vigo Leguizamón, Enrique Wilson-Rae y Diego C. T. Yofre participan con tristeza su fallecimiento y piden oraciones en su memoria.
