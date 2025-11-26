LA NACION

DIEZ DE TEJADA COSSIO, Santiago

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DIEZ DE TEJADA COSSIO, Santiago, q.e.p.d. - Sus primos José Luis (a.) y Fernando Jácome Díez de Tejada y familias acompañan a Nina e hijos y ruegan por su descanso.

DIEZ de TEJADA COSSIO, Santiago, q.e.p.d. - Alfredo Agote y Mónica con su familia acompañan a Alfonso, Nora y los chicos con el cariño de toda una vida. Un fuerte y sentido abrazo.

DIEZ de TEJADA COSSIO, Santiago, q.e.p.d. - María Agote y Ricardo Micó acompañan a Alfonso, Nora y familia con inmenso cariño.

DIEZ DE TEJADA COSSIO, Santiago, q.e.p.d. - La comisión directiva de la Sociedad Rural Argentina participa con pesar el fallecimiento del hermano de la directora del distrito 6, Soledad Diez de Tejada Cossio, y ruega una oración en su memoria.

DIEZ DE TEJADA COSSIO, Santiago. - Pedro R. y Delfina Cossio; sus hijas Carolina, Inés, Paula y Delfina y familia te despiden con enorme tristeza.

