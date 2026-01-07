SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DÍEZ DE TEJADA, Nora Cossio de, condesa del castillo de Tajo, q.e.p.d. - Sus sobrinos José Luis Jácome Díez de Tejada y Teresa Moreno Gonzalo, Barones de Sabassona, ruegan una oración por su eterno descanso y acompañan a tío Alfonso y primos.

✝ DIEZ DE TEJADA, Nora Cossio de, condesa del castillo de Tajo,. - Rodolfo Lanús de la Serna, Agustín Monteverde y Gustavo Criscuolo despiden con tristeza a Nora y acompañan a Alfonso, Soledad y familia, y ruegan oraciones en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa