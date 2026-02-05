SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DIEZ DE TEJADA Y ARIJÓN, Alfonso, conde del castillo de Tajo q.e.p.d. - Sus hijos Alfonso, Soledad y Mariana, sus nietos y bisnietos participan con mucho dolor su fallecimiento, ruegan una oración en su memoria e invitan a despedirlo con una misa hoy, a las 10 hs., en la Parroquia Nuestra Señora del Pilar y a su entierro, a las 11.30, en el cementerio de la Recoleta.

DIEZ DE TEJADA Y ARIJÓN, Alfonso. - Jorge Daniel Ortiz y toda su familia despiden con enorme afecto a Alfonso, agradeciéndole todo el trabajo, los consejos y el invalorable apoyo que como vicepresidente de la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta nos diera a todos los miembros del consejo directivo y a mi como su presidente. Alfonso, gracias, te vamos a extrañar. A Mariana y a toda la familia un enorme abrazo en este triste día.

DIEZ DE TEJADA Y ARIJÓN, Alfonso. - El consejo directivo y todos los miembros de la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta despiden con dolor a quien fuera su vicepresidente. Nos deja un caballero de enormes virtudes cuya ausencia sentiremos. Acompañamos a Mariana y a toda su familia con enorme afecto y pedimos una oración por Alfonso para que Dios lo tenga en su gloria.

