DÍEZ DE TEJADA Y ARIJÓN, Alfonso

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DÍEZ DE TEJADA Y ARIJÓN, Alfonso, conde del Castillo de Tajo. - Sus sobrinos José Luis Jácome Díez de Tejada y Teresa Moreno Gonzalo, barones de Sabassona, hijos y nietos acompañan a Alfonso, Soledad y Mariana hijos y nietos y ruegan una oración por su eterno descanso.

DIEZ DE TEJADA Y ARIJÓN, Alfonso, conde del Castillo de Tajo, q.e.p.d. - Alfredo Agote y Mónica despiden a su hermano de la vida con emoción profunda, compartiendo el dolor de su familia.

DIEZ DE TEJADA Y ARIJÓN, Alfonso, conde del Castillo de Tajo. - Walter y Darío D¨Aloia Criado despiden a su querido amigo con una oración.

DIEZ DE TEJADA Y ARIJÓN, Alfonso, q.e.p.d. - La Cámara Española de Comercio participa con pesar el fallecimiento de su ex presidente 1989-1993, acompaña a su familia y ruega una oración en su memoria.

