DIEZ DE TEJADA Y ARIJÓN, Alfonso

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DIEZ DE TEJADA Y ARIJÓN, Alfonso, conde del Castillo de Tajo, caballero comendador, q.e.p.d. - El lugarteniente de la Pontificia Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén, S.E. Gustavo A. Arigós, el gran prior, S.E.R. monseñor Alejandro Giorgi, el consejo: Jorge Colmbres Mármol, Fernando Menéndez Behety, Gerardo Rodríguez Goyena, Gonzalo Roca, Fernando Ferreyra, Guillermo Leguizamón, monseñor Víctor Pinto y todos los miembros e integrantes de la orden participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

DIEZ DE TEJADA Y ARIJÓN, Alfonso, conde del Castillo de Tajo, q.e.p.d. - Los miembros e integrantes de la mesa Manuel Quintana del Círculo de Armas, Gustavo A. Arigós, Marcelo Ayerza, Cosme Beccar Varela, Urbano Díaz de Vivar, Sergio Etchart, Ricardo Frers, José Enrique García Enciso, Tomás de Luynes, Juan José Okecki, Enrique Santamarina, Ernesto Spangenberg, Diego Suñer y Octavio Schindler participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

