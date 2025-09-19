SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† DIEZ, Julio, q.e.p.d., falleció el 17-9-2025. - El equipo de BioSystems S.A. participa con profunda tristeza el fallecimiento del Dr. Julio Diez, quien con su visión, esfuerzo y pasión creó a BioSystems. Más allá de haber sido el fundador, fue una persona que supo inspirar con su ejemplo, su compromiso y su calidez humana. Acompañamos con profundo respeto y cariño a su familia en este doloroso momento, y nos unimos a ellos en el recuerdo y el agradecimiento por todo lo que nos brindó.

DIEZ, Julio, q.e.p.d., 17-9-2025. - Te extrañamos pero siempre estará con nosotros tu vitalidad, tu fuerza, tu generosidad y el amor que siempre nos diste. Tu esposa María Esther; tus hijos Fernando, Alejandro, Mariana, Graciana, Esteban y Ana Victoria, tus nueras, yernos, nietas y nietos.

Aviso publicado en la edición impresa