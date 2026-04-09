SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DIEZ, Samanta, escribana, q.e.p.d. - Dejaste de sufrir. Fuiste adorada y admirada, un ejemplo de ser humano. Los Bustos Marante te lloramos. Que Beba te abrace y acompañe en tu arribo a la casa del Señor.

Avisos fúnebres

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