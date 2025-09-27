SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† DOBAO de PATANÉ, Mabel Amelia, q.e.p.d., falleció el 25-9-2025. - “El Señor Dios los alumbrará, y reinarán por los siglos de los siglos.” (Ap. 22:5). Pepe, Nati, Iván Petri y Sofía Petri (as.), Mariana, Cristian Córdoba, Máximo y Candelaria Córdoba, Ricardo, Carlos y Jorge Dobao y Adriana Lofrano, María y Gonzalo, Ricardinho e Ivy, Pedro y Javier, Luizim y Daniele, Carolina y Enzo, Lucas (a.), Aninha, Felipe, Matheus, Joaquín, Rico, Victoria y Benito elevamos una oración en su memoria.

