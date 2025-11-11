SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† D’ODORICO, Luis A., q.e.p.d. - Norberto (Chiche) Ginevra y Flia. despiden al colega y amigo Luis con mucha tristeza, acompañan a su Flia. en este doloroso momento.

† D’ODORICO, Luis, q.e.p.d. - El Consorcio de Copropietarios de Antonino Ferrari 1140 participa con profundo dolor su fallecimiento, y extiende sus más sinceras condolencias a su esposa María de Los Ángeles y a todos sus seres queridos.

D’ODORICO, Luis. - La familia Muleiro: Josefina, Marina, Héctor, Solange y Claudia Ricoy acompañan a su hijo Diego, rogando a Dios en este difícil momento.

