LA NACION

D’ODORICO, Luis A.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

D’ODORICO, Luis A., q.e.p.d. - Norberto (Chiche) Ginevra y Flia. despiden al colega y amigo Luis con mucha tristeza, acompañan a su Flia. en este doloroso momento.

D’ODORICO, Luis, q.e.p.d. - El Consorcio de Copropietarios de Antonino Ferrari 1140 participa con profundo dolor su fallecimiento, y extiende sus más sinceras condolencias a su esposa María de Los Ángeles y a todos sus seres queridos.

D’ODORICO, Luis. - La familia Muleiro: Josefina, Marina, Héctor, Solange y Claudia Ricoy acompañan a su hijo Diego, rogando a Dios en este difícil momento.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Murió el Nobel que perdió sus títulos por decir que los negros eran menos inteligentes que los blancos
    1

    Murió James Watson, el Nobel que perdió sus títulos por decir que los negros eran menos inteligentes que los blancos

  2. Matilda cayó desde un segundo piso: el video que podría confirmar un femicidio en San Telmo
    2

    Matilda cayó desde un segundo piso: el video que podría confirmar un femicidio en San Telmo

  3. Un virus de la infancia puede contribuir a desarrollar demencia en la adultez
    3

    Un virus de la infancia puede contribuir a desarrollar demencia en la adultez

  4. El chico que a los 12 años es sensación por sacar campeones
    4

    “Enorme esfuerzo”: el chico que a los 12 años es sensación por sacar campeones

Cargando banners ...