1
DOGLIOLO, Rodolfo
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† DOGLIOLO, Rodolfo. - Te despedimos con amor, sabiendo que ahora brillás en el cielo y nos cuidás desde allí. Siempre estarás con nosotros. Descansa en paz. Toda tu familia.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Misterio en Coghlan: con nuevos testigos, buscan reconstruir el vínculo entre la víctima y la familia del sospechoso
- 3
Las últimas encuestas confirman un empate técnico entre Quiroga y Doria Medina y proyectan una inédita segunda vuelta
- 4
Un centenar de migrantes intenta cruzar a nado frente al Estrecho de Gibraltar