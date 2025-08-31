1
DOMÍNGUEZ, César, Dr
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† DOMÍNGUEZ, César, Dr. - Sus amigos del IEA, Ana Rabuffetti, Emilio Satorre, Claudia Vozza, Silvia Zerillo, Cristina Anchorena, Liliana Stupfler, Alicia Amin, Graciela Bogiano, Miriam Szekman, Alicia Bonomi, Eduardo De la Fuente y Roque Ziloni despiden a César con profundo pesar. Su alegría y sonrisa siempre estará entre nosotros. Oramos por su alma y acompañamos a su familia en este triste momento.
