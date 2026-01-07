SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DONATELLI, Hugo J., q.e.p.d. Fall. el 6-1-2026. - La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lamenta el fallecimiento del ex secretario administrativo, uniéndose al duelo y enviando sus condolencias a familiares y seres queridos.

Avisos fúnebres

