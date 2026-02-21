SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DONOVAN, Cristian, q.e.p.d., falleció el 17-2-2026. - Sus hijos Martín, Ignacio y Ezequiel y sus respectivas familias; su hermano Tomás, sus ex mujeres Magdalena y Felicia, familiares y amigos participan con profundo dolor su fallecimiento, y ruegan celebrarlo con un recuerdo divertido juntos como él hubiese querido. Lo despediremos el 22 de febrero, a las 10.30, en Jardín de Paz.

