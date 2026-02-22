LA NACION

DONOVAN, Cristian

LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DONOVAN, Cristian. - Su hermano Tommy; sus hijos Juana y Peche, Floro y Rochi y su ahijado Paddy y Tere despiden a Cristian con mucha tristeza.

DONOVAN, Cristian, q.e.p.d. Jacinta Ettens y Federico Romero, sus hijos Marcela y Fede y nietos despiden al entrañable amigo con oraciones por su eterno descanso. Acompañan a Martín, Ignacio, Ezequiel y Tomás con el cariño de siempre.

Avisos fúnebres

LA NACION
