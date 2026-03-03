D'OVIDIO, Emilio Luis
- 1 minuto de lectura'
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ D¨OVIDIO, Emilio Luis. - La XI° Promoción del Liceo Naval Alte. Brown despide a Queco, su querido compañero y amigo. Con tu partida perdemos la cuota de humor que sabías aportar. Te extrañaremos.
✝ D¨OVIDIO, Emilio Luis. - La XI° Promoción del Liceo Naval Alte. Brown despide a Queco, su querido compañero y amigo. Con tu partida perdemos la cuota de humor que sabías aportar. Te extrañaremos.
✝ D¨OVIDIO, Emilio Luis. - La XI° Promoción del Liceo Naval Alte. Brown despide a Queco, su querido compañero y amigo. Con tu partida perdemos la cuota de humor que sabías aportar. Te extrañaremos.
✝ D¨OVIDIO, Emilio Luis. - La XI° Promoción del Liceo Naval Alte. Brown despide a Queco, su querido compañero y amigo. Con tu partida perdemos la cuota de humor que sabías aportar. Te extrañaremos.
✝ D¨OVIDIO, Emilio Luis. - La XI° Promoción del Liceo Naval Alte. Brown despide a Queco, su querido compañero y amigo. Con tu partida perdemos la cuota de humor que sabías aportar. Te extrañaremos.
✝ D¨OVIDIO, Emilio Luis. - La XI° Promoción del Liceo Naval Alte. Brown despide a Queco, su querido compañero y amigo. Con tu partida perdemos la cuota de humor que sabías aportar. Te extrañaremos.
✝ D¨OVIDIO, Emilio Luis. - La XI° Promoción del Liceo Naval Alte. Brown despide a Queco, su querido compañero y amigo. Con tu partida perdemos la cuota de humor que sabías aportar. Te extrañaremos.
✝ D¨OVIDIO, Emilio Luis. - La XI° Promoción del Liceo Naval Alte. Brown despide a Queco, su querido compañero y amigo. Con tu partida perdemos la cuota de humor que sabías aportar. Te extrañaremos.
✝ D¨OVIDIO, Emilio Luis. - La XI° Promoción del Liceo Naval Alte. Brown despide a Queco, su querido compañero y amigo. Con tu partida perdemos la cuota de humor que sabías aportar. Te extrañaremos.
✝ D¨OVIDIO, Emilio Luis. - La XI° Promoción del Liceo Naval Alte. Brown despide a Queco, su querido compañero y amigo. Con tu partida perdemos la cuota de humor que sabías aportar. Te extrañaremos.
Aviso publicado en la edición impresa