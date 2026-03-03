LA NACION

D'OVIDIO, Emilio Luis

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

D¨OVIDIO, Emilio Luis. - La XI° Promoción del Liceo Naval Alte. Brown despide a Queco, su querido compañero y amigo. Con tu partida perdemos la cuota de humor que sabías aportar. Te extrañaremos.

D¨OVIDIO, Emilio Luis. - La XI° Promoción del Liceo Naval Alte. Brown despide a Queco, su querido compañero y amigo. Con tu partida perdemos la cuota de humor que sabías aportar. Te extrañaremos.

D¨OVIDIO, Emilio Luis. - La XI° Promoción del Liceo Naval Alte. Brown despide a Queco, su querido compañero y amigo. Con tu partida perdemos la cuota de humor que sabías aportar. Te extrañaremos.

D¨OVIDIO, Emilio Luis. - La XI° Promoción del Liceo Naval Alte. Brown despide a Queco, su querido compañero y amigo. Con tu partida perdemos la cuota de humor que sabías aportar. Te extrañaremos.

D¨OVIDIO, Emilio Luis. - La XI° Promoción del Liceo Naval Alte. Brown despide a Queco, su querido compañero y amigo. Con tu partida perdemos la cuota de humor que sabías aportar. Te extrañaremos.

D¨OVIDIO, Emilio Luis. - La XI° Promoción del Liceo Naval Alte. Brown despide a Queco, su querido compañero y amigo. Con tu partida perdemos la cuota de humor que sabías aportar. Te extrañaremos.

D¨OVIDIO, Emilio Luis. - La XI° Promoción del Liceo Naval Alte. Brown despide a Queco, su querido compañero y amigo. Con tu partida perdemos la cuota de humor que sabías aportar. Te extrañaremos.

D¨OVIDIO, Emilio Luis. - La XI° Promoción del Liceo Naval Alte. Brown despide a Queco, su querido compañero y amigo. Con tu partida perdemos la cuota de humor que sabías aportar. Te extrañaremos.

D¨OVIDIO, Emilio Luis. - La XI° Promoción del Liceo Naval Alte. Brown despide a Queco, su querido compañero y amigo. Con tu partida perdemos la cuota de humor que sabías aportar. Te extrañaremos.

D¨OVIDIO, Emilio Luis. - La XI° Promoción del Liceo Naval Alte. Brown despide a Queco, su querido compañero y amigo. Con tu partida perdemos la cuota de humor que sabías aportar. Te extrañaremos.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Cuándo entra en vigencia la reforma laboral en la Argentina
    1

    Cuándo entra en vigencia la reforma laboral de Milei que sancionó el Congreso

  2. ¿Hay clases este martes 3 de marzo?
    2

    Paro nacional docente: ¿hay clases este martes 3 de marzo?

  3. Peritos oficiales hallaron copias de un borrador de “acuerdo confidencial” entre Milei y Hayden Davis
    3

    Caso $LIBRA: peritos oficiales hallaron copias de un borrador de “acuerdo confidencial” entre Milei y Hayden Davis

  4. Impensados pero prometedores efectos contra la demencia: la opinión de los especialistas
    4

    Vacuna del herpes zóster: los impensados pero prometedores efectos contra la demencia y la visión de los especialistas