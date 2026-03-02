D'OVIDIO, Emilio
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ D¨OVIDIO, Emilio. - Su hija Vicky D¨ovidio, Calixto Oyuela y sus nietos Valen (a.) y Toto Oyuela despiden a Queco con cariño y ruegan una oración en su memoria
✝ D¨OVIDIO, Emilio, q.e.p.d. - Fernando y Silvia Oliva Vélez, hijos y nietos abrazan con cariño a Chancho, Majo y a todas sus familias.
✝ D¨OVIDIO, Emilio, q.e.p.d. - Andrés Lazarús del Castillo y Gracy Prado, acompañan en este triste momento a su querida amiga Adriana y seres queridos.
