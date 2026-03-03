SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ D¨OVIDIO, Emilio. - Su hermana María Julia D’Ovidio, sus hijos Christopher Abouchar y Albertina Oyuela, Sonia Abouchar, Consuelo Sosa del Valle y Sebastián Maurette y José Sosa del Valle y Carolina Aguado participan el fallecimiento de Queco y ruegan una oración en su memoria.

✝ D¨OVIDIO, Emilio. - Su hermana María Julia D’Ovidio, sus hijos Christopher Abouchar y Albertina Oyuela, Sonia Abouchar, Consuelo Sosa del Valle y Sebastián Maurette y José Sosa del Valle y Carolina Aguado participan el fallecimiento de Queco y ruegan una oración en su memoria.

✝ D¨OVIDIO, Emilio. - Su hermana María Julia D’Ovidio, sus hijos Christopher Abouchar y Albertina Oyuela, Sonia Abouchar, Consuelo Sosa del Valle y Sebastián Maurette y José Sosa del Valle y Carolina Aguado participan el fallecimiento de Queco y ruegan una oración en su memoria.

✝ D¨OVIDIO, Emilio. - Su hermana María Julia D’Ovidio, sus hijos Christopher Abouchar y Albertina Oyuela, Sonia Abouchar, Consuelo Sosa del Valle y Sebastián Maurette y José Sosa del Valle y Carolina Aguado participan el fallecimiento de Queco y ruegan una oración en su memoria.

✝ D¨OVIDIO, Emilio. - Su hermana María Julia D’Ovidio, sus hijos Christopher Abouchar y Albertina Oyuela, Sonia Abouchar, Consuelo Sosa del Valle y Sebastián Maurette y José Sosa del Valle y Carolina Aguado participan el fallecimiento de Queco y ruegan una oración en su memoria.

✝ D¨OVIDIO, Emilio. - Su hermana María Julia D’Ovidio, sus hijos Christopher Abouchar y Albertina Oyuela, Sonia Abouchar, Consuelo Sosa del Valle y Sebastián Maurette y José Sosa del Valle y Carolina Aguado participan el fallecimiento de Queco y ruegan una oración en su memoria.

✝ D¨OVIDIO, Emilio. - Su hermana María Julia D’Ovidio, sus hijos Christopher Abouchar y Albertina Oyuela, Sonia Abouchar, Consuelo Sosa del Valle y Sebastián Maurette y José Sosa del Valle y Carolina Aguado participan el fallecimiento de Queco y ruegan una oración en su memoria.

✝ D¨OVIDIO, Emilio. - Su hermana María Julia D’Ovidio, sus hijos Christopher Abouchar y Albertina Oyuela, Sonia Abouchar, Consuelo Sosa del Valle y Sebastián Maurette y José Sosa del Valle y Carolina Aguado participan el fallecimiento de Queco y ruegan una oración en su memoria.

✝ D¨OVIDIO, Emilio. - Su hermana María Julia D’Ovidio, sus hijos Christopher Abouchar y Albertina Oyuela, Sonia Abouchar, Consuelo Sosa del Valle y Sebastián Maurette y José Sosa del Valle y Carolina Aguado participan el fallecimiento de Queco y ruegan una oración en su memoria.

✝ D¨OVIDIO, Emilio. - Su hermana María Julia D’Ovidio, sus hijos Christopher Abouchar y Albertina Oyuela, Sonia Abouchar, Consuelo Sosa del Valle y Sebastián Maurette y José Sosa del Valle y Carolina Aguado participan el fallecimiento de Queco y ruegan una oración en su memoria.

✝ D¨OVIDIO, Emilio. - María Florencia Di Lello y sus hijos Cata, Carme, Jorjo e Iñaki abrazan en este día tan triste, y con mucho cariño a Vicky D¨ovidio y a su familia.

✝ D¨OVIDIO, Emilio. - María Florencia Di Lello y sus hijos Cata, Carme, Jorjo e Iñaki abrazan en este día tan triste, y con mucho cariño a Vicky D¨ovidio y a su familia.

✝ D¨OVIDIO, Emilio. - María Florencia Di Lello y sus hijos Cata, Carme, Jorjo e Iñaki abrazan en este día tan triste, y con mucho cariño a Vicky D¨ovidio y a su familia.

✝ D¨OVIDIO, Emilio. - María Florencia Di Lello y sus hijos Cata, Carme, Jorjo e Iñaki abrazan en este día tan triste, y con mucho cariño a Vicky D¨ovidio y a su familia.

✝ D¨OVIDIO, Emilio. - María Florencia Di Lello y sus hijos Cata, Carme, Jorjo e Iñaki abrazan en este día tan triste, y con mucho cariño a Vicky D¨ovidio y a su familia.

✝ D¨OVIDIO, Emilio. - María Florencia Di Lello y sus hijos Cata, Carme, Jorjo e Iñaki abrazan en este día tan triste, y con mucho cariño a Vicky D¨ovidio y a su familia.

✝ D¨OVIDIO, Emilio. - María Florencia Di Lello y sus hijos Cata, Carme, Jorjo e Iñaki abrazan en este día tan triste, y con mucho cariño a Vicky D¨ovidio y a su familia.

✝ D¨OVIDIO, Emilio. - María Florencia Di Lello y sus hijos Cata, Carme, Jorjo e Iñaki abrazan en este día tan triste, y con mucho cariño a Vicky D¨ovidio y a su familia.

✝ D¨OVIDIO, Emilio. - María Florencia Di Lello y sus hijos Cata, Carme, Jorjo e Iñaki abrazan en este día tan triste, y con mucho cariño a Vicky D¨ovidio y a su familia.

✝ D¨OVIDIO, Emilio. - María Florencia Di Lello y sus hijos Cata, Carme, Jorjo e Iñaki abrazan en este día tan triste, y con mucho cariño a Vicky D¨ovidio y a su familia.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa