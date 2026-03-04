SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ D¨OVIDIO, Emilio. - Su prima Susana Bottini de Berney, su esposo Marcos Enrique, sus hijos Solange Berney y Mariano del Pino, Valeria Berney y Leandro Varuti, Hernán Berney y Bárbara Sierra y sus nietos participan el fallecimiento de Queco y ruegan una oración en su memoria.

