D'OVIDIO, Emilio
✝ D¨OVIDIO, Emilio. - Su prima Susana Bottini de Berney, su esposo Marcos Enrique, sus hijos Solange Berney y Mariano del Pino, Valeria Berney y Leandro Varuti, Hernán Berney y Bárbara Sierra y sus nietos participan el fallecimiento de Queco y ruegan una oración en su memoria.
