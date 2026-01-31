LA NACION

DUBOWIK, Alexis Iván

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DUBOWIK, Alexis Iván, general de brigada (R.) q.e.p.d., falleció el 27-1-2026. - El Ejército Argentino comunica con pesar el fallecimiento de quien fuera oficial del arma de comunicaciones, expresando las más sentidas condolencias y uniéndose al sentimiento de dolor de su familia. Su trayectoria permanecerá indeleble en el recuerdo de todos los miembros de esta institución.

