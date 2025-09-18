SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DUBRA de COLL ARECO, Zulema. - Sus hijos Alfonso y Male Pinedo, Lisandro y Rocío Carrizo, Guadalupe y Ronnie Hughes, Valentín y Gisela Caporaletti, Virginia y Andrés Scannapieco, sus nietos Andre, Bárbara, Helena y Sofia, Fátima, Cata, Benito, Machi y Cristóbal, Trini, Duncan y Amy, Juan y Bautista y Delfina la despedimos con amor. Agradecemos el tiempo que tuvimos a la mejor mamá y abuela del mundo. Que descanses en paz. La despedimos ayer, en la parroquia San Francisco Solano.

† DUBRA de COLL ARECO, Zulema. - Sus hermanos Mercedes, Isabel y Sergio Novikov, Roberto Merello, Dolores y Hernán Obiglio, hijos y nietos la despiden con tremenda tristeza y abrazan a los Coll con mucho amor.

