DUEK, Salvador
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ DUEK, Salvador, Z.L. - Despedimos con amor a un ser excepcional. Tu esposa Kuka, todos tus hijos y nietos.
✡ DUEK, Salvador, 30-12-2025. - Te fuiste amigo de la vida jamás te olvidaremos. Nuestro amor a Kuka, a tus hijos y nietos. Eduardo y Mabel.
