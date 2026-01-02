SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ DUEK, Salvador, Z.L. - Despedimos con amor a un ser excepcional. Tu esposa Kuka, todos tus hijos y nietos.

✡ DUEK, Salvador, 30-12-2025. - Te fuiste amigo de la vida jamás te olvidaremos. Nuestro amor a Kuka, a tus hijos y nietos. Eduardo y Mabel.

Avisos fúnebres

