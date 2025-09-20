SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† DUGGAN, Lorena Emilia, q.e.p.d., falleció el 19-9-2025. - Los socios de Estancia Lamili S.A., Pedro De Achaval, Estudio Cappanera y todos los integrantes de la empresa lamentan profundamente el fallecimiento de Lorena. Recordaremos siempre su calidad humana. Acompañamos a su familia, elevando una oración por su eterno descanso.

† DUGGAN, Lorena Emilia, q.e.p.d., falleció el 19-9-2025. - Cathrine, Peter, Ninna, Jaime, nietos y bisnietos participan el fallecimiento de Lorraine y ruegan una oración por su eterno descanso.

