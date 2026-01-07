1
EDELSTEIN, Carlos Eduardo
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ EDELSTEIN, Carlos Eduardo, 16-12-51 - 6-1-2026. - Despedimos a un ser humano íntegro y ético, cálido y amoroso, músico y terapeuta. Con amor, Alicia y Benjamín Guebel, Gabriela, Diego Guebel y Rebecca Tavares.
✡ EDELSTEIN, Carlos Eduardo, 16-12-51 - 6-1-2026. - Hoy nos despedimos de nuestro amado Carlos, brillante y musical. Un excepcional tío, amigo, hermano. Extrañaremos mucho su compañía y su forma tan cálida de estar. Estará presente en cada brajá, en la música, en nosotros y en la tradición que seguiremos cuidando y transformando. Catita y Bianca Guebel, Valen y Fede Starosta.
LA NACION
