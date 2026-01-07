LA NACION

EDELSTEIN, Carlos Eduardo

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

EDELSTEIN, Carlos Eduardo, 16-12-51 - 6-1-2026. - Despedimos a un ser humano íntegro y ético, cálido y amoroso, músico y terapeuta. Con amor, Alicia y Benjamín Guebel, Gabriela, Diego Guebel y Rebecca Tavares.

EDELSTEIN, Carlos Eduardo, 16-12-51 - 6-1-2026. - Hoy nos despedimos de nuestro amado Carlos, brillante y musical. Un excepcional tío, amigo, hermano. Extrañaremos mucho su compañía y su forma tan cálida de estar. Estará presente en cada brajá, en la música, en nosotros y en la tradición que seguiremos cuidando y transformando. Catita y Bianca Guebel, Valen y Fede Starosta.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Colesterol: el medicamento “estrella” para bajarlo y por qué una dieta saludable no es suficiente, según un médico
    1

    Colesterol: el medicamento “estrella” para bajarlo y por qué una dieta saludable no es suficiente, según un médico

  2. Un especialista en narcoterrorismo analizó por qué Maduro es un “criminal” y no se puede llamar a elecciones
    2

    Un especialista en narcoterrorismo analizó en detalle por qué Maduro es un “criminal” y no se puede llamar a elecciones

  3. Trump anunció que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos
    3

    Trump anunció que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos

  4. Qué se sabe de la salud de Christian Petersen, este martes 6 de enero
    4

    Salud de Christian Petersen: esto es lo que se sabe del último parte médico, este martes 6 de enero

Cargando banners ...