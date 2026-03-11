LA NACION

EGUIA, Marina,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

EGUIA de DELUCA, Marina, q.e.p.d. - Daniel Hadad y Viviana Zocco, y sus hijos Camila, Milagros, Mateo y Felicitas acompañan con mucho afecto a su amigo Pablo y familia en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.

EGUIA de DELUCA, Marina, q.e.p.d. - Sus compañeros de Infobae acompañan con mucho afecto a Pablo y familia en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

