EIDELMAN, Javier,

EIDELMAN, Javier, q.e.p.d. - Roberto Crom, junto a todo el equipo de B+D, despiden con enorme tristeza y profundo cariño a Javier Eidelman, quien durante 35 años fue un colaborador esencial. Su compromiso, profesionalismo y calidad humana dejaron una huella imborrable en este camino compartido, llevando nuestros anteojos a cada rincón del mundo. Gracias, Javi, por tu entrega, tu vocación y por haber sido parte tan importante de nuestra historia. Acompañamos con todo nuestro afecto a sus hijos Lucas y Tomás y a toda su familia.

