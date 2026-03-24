SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ELIZALDE, Elena Malenchini de. - Su cuñada Mónica y Manuel Crespo junto con Antonio y Cecilia, Candelaria y Rodrigo y Diego la despiden con tristeza y acompañan a Richard y las chicas con mucho cariño.

✝ ELIZALDE, Elena Malenchini de, q.e.p.d. - Cora y Marcelo y sus hijos Connie y Ezequiel, Josefina y Ramón, Clara y Marcelito y Corita y Rufo, y nietos despedimos a la querida Elenita con gran tristeza, acompañando a Ricardo y toda su familia, en estos momentos. Que Dios te tenga en su gloria querida Elen.

Avisos fúnebres

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