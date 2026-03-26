SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ELIZALDE, Elena Malenchini de q.e.p.d. - Alejandro y Magdalena Roca e hijos acompañan con mucho cariño a Caro, Rolo y familia, y ruegan una oración en su memoria.

✝ ELIZALDE, Elena Malenchini de, q.e.p.d. - Mercedes y Santos de Uribelarrea e hijos acompañan con todo cariño a Ricardo, a Carolina y Rolo y a toda la familia Elizalde en estos momentos de dolor.

Avisos fúnebres

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