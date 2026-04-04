SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ELIZALDE, Marcelo Luis de (Mache). - Papá, hoy te despedimos con profunda tristeza, pero también con gratitud por tus grandes enseñanzas y tu ejemplo de vida y positivismo. Tus hijos Juana, Clara y Martín Llauro; tus nietos, Milo, Joaco, Carmín y Luz, te despedimos con mucho amor.

✝ ELIZALDE, Marcelo Luis de, q.e.p.d. - Jimena y Alfredo Licciardi e hijos acompañan a Clarita, Juanita, Titín, Alejandro y familias en este doloroso momento. Rogamos una oración en memoria de nuestro querido Marcelo.

Avisos fúnebres

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