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ELIZALDE, Marcelo Luis de
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ELIZALDE, Marcelo Luis de (Mache). - Papá, hoy te despedimos con profunda tristeza, pero también con gratitud por tus grandes enseñanzas y tu ejemplo de vida y positivismo. Tus hijos Juana, Clara y Martín Llauro; tus nietos, Milo, Joaco, Carmín y Luz, te despedimos con mucho amor.
✝ ELIZALDE, Marcelo Luis de, q.e.p.d. - Jimena y Alfredo Licciardi e hijos acompañan a Clarita, Juanita, Titín, Alejandro y familias en este doloroso momento. Rogamos una oración en memoria de nuestro querido Marcelo.
Aviso publicado en la edición impresa
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