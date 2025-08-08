1
ELLI, Eduardo Jorge
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
ELLI, Eduardo Jorge. - Con profundo pesar, BK ESPACIOS S.A. acompaña a Diego Elli y a su familia en este difícil momento por el fallecimiento de su padre, el Sr. Eduardo Jorge Elli, y les hace llegar sus más sinceras condolencias.
