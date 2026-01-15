LA NACION

ENRIQUEZ, Susana

ENRIQUEZ de CASADO de ACHAVAL, Susana. - Despedimos a nuestra muy querida amiga Susana y acompañamos a Ronny, hija y nietos en estos momentos tan dolorosos. José y Margarita Andrada, Patricio y Pamela Nuñez y Anamá Bessone.

ENRIQUEZ de CASADO DE ACHAVAL, Susana M. q.e.p.d., falleció el 13-1-2026. - Luis E. García y Ana L. Grisanti, Luis Fourcade y Susana Marcello acompañan en este doloroso momento a su familia, rogando una oración en su memoria.

