ENRIQUEZ, Susana

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ENRIQUEZ de CASADO de ACHAVAL, Susana. - Despedimos a nuestra muy querida amiga Susana y acompañamos a Ronny, hija y nietos en estos momentos tan dolorosos. José y Margarita Andrada, Patricio y Pamela Nuñez y Anamá Bessone.

✝ ENRIQUEZ de CASADO DE ACHAVAL, Susana M. q.e.p.d., falleció el 13-1-2026. - Luis E. García y Ana L. Grisanti, Luis Fourcade y Susana Marcello acompañan en este doloroso momento a su familia, rogando una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

