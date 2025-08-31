SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† ESCALADA, María del Carmen, falleció el 30-8-2025. - Domingo Gatto junto a sus hijos Guillermo y Claudio, sus hijas políticas Mariela y Violeta; sus nietos Lautaro, Tobías, Santiago, Sofía, Luciano, Franco y Benjamín, su bisnieta Eva, su hermana Teresa y sus sobrinos y sobrinas despiden a Carmen con mucha tristeza pero inmenso cariño. Recibirá sepultura hoy, a las 13, en el Jardín de Paz.

