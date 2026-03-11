SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ESCOBAR, Sara Pacheco de , q.e.p.d. - Sus hijos Luis, Sara María y Mariano la despiden con mucho cariño.

✝ ESCOBAR, Sara Pacheco de, q.e.p.d. - Su hija Sara María la despide, recordándola siempre con todo su amor. Ruega una oración en su memoria.

✝ ESCOBAR, Sara Pacheco de, q.e.p.d. - Con profundo amor, su nieta María Escobar Santamarina despide a su abuela Abeli e invita a recordarla con una sonrisa.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa